В РФ назвали главные минусы конструкции британских Challenger

Конструкция и защита британских танков Challenger не соответствует современным условиям ведения реального боя. Об этом заявили в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Вскоре после оценки Ростехом «нулевых» качеств британских танков, в зоне боевых действий «засветились» «Челленджеры». Причем на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжег машину дотла», — говорится в сообщении.

Видео, о котором идет речь, распространил Telegram-канал «Армия Ведлер». На представленных кадрах показан движущийся по дороге танк. В один момент он сворачивает с нее и уезжает в сторону лесополосы. После этого, по информации канала, по технике ударил отряд батальона «Каскад Гром». В результате танк сгорел дотла.

До этого телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

Ранее в «Ростехе» объяснили исчезновение британских танков с Украины.