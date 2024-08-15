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Пентагон сообщил, что Украина запрашивает боеприпасы, которые уже не производятся

Пентагон: запрашиваемых Украиной боеприпасов недостаточно для целей ВСУ

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Alex Brandon/AP

Украина запрашивает у США ряд боеприпасов, которые уже не производятся и сократились до минимума. Их объемы недостаточны для украинской армии, говорится в докладе генерального инспектора американского министерства обороны, передает РИА Новости.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в то время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — указано в документе Пентагона.

Прогнозируемые объемы поставок этих боеприпасов достаточны лишь для краткосрочных целей ВСУ.

В докладе подчеркивается, что нынешний уровень поставок снарядов для артиллерии «не будет соответствовать требованиям восстановления и формирования сил ВСУ».

15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в США опасаются отставания от России в производстве оружия.

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