Военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что накануне группа украинских пленных изъявила желание воевать против Киева. По мнению специалиста, данный контингент требует особого контроля.

«Идея вербовать этих пленных, чтобы воевали против своих, с точки зрения пропаганды — нормально, с точки зрения войны — это всегда требует огромного контроля, потому что, что на самом деле в голове у этих пленных, когда они оказываются на передовой, неизвестно», — сказал Шурыгин.

Как сообщает РИА Новости, группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам пленных, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в РФ.

Батальон имени Богдана Хмельницкого — первое подразделение, которое состоит из бывших украинских военнопленных. В 2023 году бойцы батальона принесли присягу России.

Ранее сдавшийся в плен боец ВСУ заявил, что фашизм на Украине нужно истреблять.