Российские военные усилят защиту Белгородской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации подготовил план действий в граничащей с Украиной Белгородской области, в том числе по повышению эффективности системы управления войсками вместе с другими силовыми ведомствами и местной администрацией. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

План также позволит определить ответственных должностных лиц, а также выделить дополнительные силы и средства, которые будут направлены для выполнения основных задач в российском регионе.

Днем 15 августа Белоусов провел серию совещаний по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В Минобороны РФ заявили, что глава ведомства будет контролировать реализацию плана по дополнительным мерам обеспечения безопасности Белгородской области.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Белгородской областью.