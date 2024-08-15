Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР рассказали о значении взятия российскими войсками Ивановки

ТАСС: взятие Ивановки ДНР позволило РФ выровнять фронт в направлении Димитрова

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие российскими войсками села Ивановка в ДНР под контроль позволило им выровнять линию фронта в направлении города Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Переход Ивановки под контроль наших сил выравнивает линию фронта и позволяет широким фронтом двигаться в направлении Димитрова», — сказал источник агентства.

По его словам, выравнивание линии фронта дает возможность ВС РФ усилить давление на украинскую армию в населенных пунктах на подступах к Димитрову и Красноармейску (Покровск).

О взятии населенного пункта российское Минобороны сообщило 15 августа.

В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским бригадам в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР. В Минобороны добавили, что российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили об «истощенных подразделениях» на Покровском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами