В ДНР рассказали о значении взятия российскими войсками Ивановки

Взятие российскими войсками села Ивановка в ДНР под контроль позволило им выровнять линию фронта в направлении города Димитрова (украинское название — Мирноград). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Переход Ивановки под контроль наших сил выравнивает линию фронта и позволяет широким фронтом двигаться в направлении Димитрова», — сказал источник агентства.

По его словам, выравнивание линии фронта дает возможность ВС РФ усилить давление на украинскую армию в населенных пунктах на подступах к Димитрову и Красноармейску (Покровск).

О взятии населенного пункта российское Минобороны сообщило 15 августа.

В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли поражение украинским бригадам в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка в ДНР. В Минобороны добавили, что российские войска отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Ранее в ВСУ заявили об «истощенных подразделениях» на Покровском направлении.