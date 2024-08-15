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Стало известно о вызове Залужного в Киев

Шарий: бывшего главкома ВСУ Залужного вызвали в Киев из Британии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, занимающего пост посла в Британии, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Залужного вызвали в Киев», — написал он.

При этом блогер не привел никаких подробностей произошедшего.

До этого американская газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что расследование о подрывах «Северного потока» и «Северного потока — 2», инициированное Германией, теперь сосредоточилось на экс-главкоме Вооруженных сил Украины Валерии Залужном. В материале WSJ говорится, что некоторые политические лидеры Германии были готовы не обращать внимания на доказательства, которые указывали на украинский след в подрыве «Северных потоков», опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных усилий. Однако немецкая полиция политически независима, они отрабатывали «одну зацепку за другой».

Ранее WSJ узнала о требовании ЦРУ к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков».

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