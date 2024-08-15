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«Калашников» разработал комплекс снаряжения с учетом опыта СВО

«Калашников» на основе опыта СВО разработал комплекс снаряжения для солдат

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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Калашников» на основе опыта спецоперации разработал комплект снаряжения для военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Его презентация состоялась на форуме «Армия--2024». Комплект включает в себя бронежилет с системой распределения веса и усиленной противоосколочной защитой. Он совместим с рюкзаком. Разработчики подчеркнули, что в новом комплекте объединены функции сразу трех вещей: разгрузочного и общевойскового бронежилетов с боевым нагрудником. Кроме того, военных снабжают еще бронешлемом, который отличает более высокий класс защиты.

Международный форум «Армия-2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз.

Среди экспонатов — стрелковые новинки от «Калашников». Кроме того, впервые так широко представлены модели не крупных предприятий, а «народного ОПК», то есть продукция народных умельцев. Что показали на форуме «Армия-2024» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее боеприпас «Ланцет» модернизировали, увеличив дальность применения до 80 км.

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