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Эксперт объяснил, почему ВСУ используют БТР Stryker на Курском направлении

Военэксперт Шурыгин: ничего лучше БТР Stryker для перевозки пехоты у ВСУ нет

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C. Todd Lopez/Army News Service

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью газете «Взгляд» объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Курском направлении активно используют американские бронетранспортеры (БТР) Stryker. По его словам, ничего лучше данной машины для перевозки пехоты у противника нет.

«Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). <...> Они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker — участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», — рассказал Шурыгин.

При этом у Stryker есть и существенные недостатки, в том числе броня, которая не способна защитить от современных средств поражения, продолжил эксперт.

Он также обратил внимание, что Вооруженные силы России до этого редко сталкивались с данной машиной. В прошлом году, по его словам, данная техника появлялась лишь эпизодически.

12 августа стало известно, что российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронемашину Stryker ВСУ, которую обнаружили в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что техника была найдена разведывательным подразделением группировки войск «Север». Она передвигалась в приграничном районе области.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о способе уничтожения техники ВСУ в Курской области.

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