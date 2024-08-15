Украинский дрон пытался атаковать энергетический объект в Донецке

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку дрона на энергетический объект в Донецке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР).

В заявлении уточняется, что украинские военные пытались поразить инфраструктурное сооружение в Кировском районе при помощи беспилотника самолетного типа. Летательный аппарат был оснащен самодельным взрывным устройством.

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвращена террористическая атака на региональный объект энергетической инфраструктуры», — подчеркнули в пресс-службе ФСБ.

Ведомство сразу направило на место происшествия своих взрывотехников, которые обезвредили дрон и уничтожили прикрепленное к нему взрывное устройство. Перед этим боевой заряд доставили на специализированный полигон.

14 августа украинские солдаты обстреляли Горловку в ДНР. В этот момент в городе работали сотрудники МЧС РФ, которые ликвидировали пожар в частном секторе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) двое огнеборцев получили ранения.

Ранее в ДНР при атаке украинских войск пострадал машиностроительный завод.