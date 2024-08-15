Военный купил права в WhatsApp, соль в Telegram и получил штраф

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к штрафу за незаконное приобретение и хранение наркотиков и покупку поддельных водительских прав. Об этом говорится в приговоре суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, в неназванный день мужчина заказал в Telegram-боте наркотики и попросил знакомого подвезти его до лесополосы. Там он нашел тайник и забрал закладку. На обратном пути военный сам сел за руль, но сразу же был остановлен сотрудниками патрульно-постовой службы. Они заметили, что водитель сильно нервничает, поэтому решили осмотреть салон автомобиля.

На коврике перед задними сидениям полицейские нашли пакетик, замотанный изолентой, в нем оказалась «соль». Водитель признался, что забрал наркотик из «тайника-прикопа» для личного потребления, а потом отбросил его на заднее сиденье, увидев полицейских.

Кроме того, мужчину судили еще по одному уголовному делу. Когда в другой день его оставили сотрудники ДПС, он показал им документы — поддельное водительское удостоверение. Выяснилось, что военный купил права у незнакомого мужчины в мессенджере WhatsApp.

Суд учел смягчающие обстоятельства (признание и военную службу мужчины) и назначил ему наиболее мягкое наказание по обеим статьям — штраф. Его сумма не разглашается.

Наркотическое вещество и фальшивое водительское удостоверение после вступления приговора в законную силу будут уничтожены.

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