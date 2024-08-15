Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранский военный советник погиб после воздушной атаки в Сирии

Советник КСИР Ирана Афшари умер из-за ранений, полученных при ударе США в Сирии

close
100%
Morteza Nikoubazl/Reuters

Военный советник Военно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмадреза Афшари умер в результате ранения, полученного в результате авиаудара в Сирии. Об этом сообщило агентство ISNA.

Несколько дней назад Афшари был переведен в Иран для лечения после авиаудара, нанесенного по сирийской территории международной военной коалицией, которую возглавляют США.

Как пишет ISNA, иранские советники, которые находятся в Сирии по официальному приглашению правительства, «сыграли важную роль в оказании помощи сирийцам в борьбе с терроризмом и содействии установлению мира, стабильности и прочной безопасности в этой стране».

8 августа сообщалось, что самолеты ВВС Израиля атаковали военный аэродром в сирийской провинции Хомс. Ракеты были выпущены по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим «Хезболле».

Ранее было названо условие Ирана для отказа от удара возмездия по Израилю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами