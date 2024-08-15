Иранский военный советник погиб после воздушной атаки в Сирии

Военный советник Военно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмадреза Афшари умер в результате ранения, полученного в результате авиаудара в Сирии. Об этом сообщило агентство ISNA.

Несколько дней назад Афшари был переведен в Иран для лечения после авиаудара, нанесенного по сирийской территории международной военной коалицией, которую возглавляют США.

Как пишет ISNA, иранские советники, которые находятся в Сирии по официальному приглашению правительства, «сыграли важную роль в оказании помощи сирийцам в борьбе с терроризмом и содействии установлению мира, стабильности и прочной безопасности в этой стране».

8 августа сообщалось, что самолеты ВВС Израиля атаковали военный аэродром в сирийской провинции Хомс. Ракеты были выпущены по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим «Хезболле».

Ранее было названо условие Ирана для отказа от удара возмездия по Израилю.