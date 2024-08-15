В Минобороны рассказали, кто проконтролирует усиление мер защиты Белгородской области

Министр обороны Андрей Белоусов будет лично контролировать реализацию плана по дополнительным мерам обеспечения безопасности Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Глава ведомства провел совещание, в котором обсуждались дополнительные меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны ВСУ.

К нему Генштаб подготовил план, в котором речь идет о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области. Кроме того, будут определены ответственные должностные лица и решен вопрос о выделении дополнительных сил и средств.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Кроме того, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В регионе также установили федеральный уровень реагирования.

Ранее Минобороны заявило о пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.