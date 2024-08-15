Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, кто проконтролирует усиление мер защиты Белгородской области

МО РФ: Белоусов лично проконтролирует усиление мер защиты Белгородской области

close
100%
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр обороны Андрей Белоусов будет лично контролировать реализацию плана по дополнительным мерам обеспечения безопасности Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Глава ведомства провел совещание, в котором обсуждались дополнительные меры по обеспечению целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны ВСУ.

К нему Генштаб подготовил план, в котором речь идет о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области. Кроме того, будут определены ответственные должностные лица и решен вопрос о выделении дополнительных сил и средств.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Кроме того, 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В регионе также установили федеральный уровень реагирования.

Ранее Минобороны заявило о пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами