США предоставят Украине дополнительную военную помощь

США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи в ближайшие дни. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью MSNBC, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Комментарий Кирби, как отмечает Reuters, прозвучал после того, как стало известно о разговоре министра обороны Украины Рустема Умерова с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и потребностях украинских вооруженных сил в дополнительных средствах обороны.

В конце июля стало известно, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов говорил по телефону с Остином и поделился с ним информацией о тайной операции Украины против России. После этого разговора американская сторона связалась с украинцами и призвала их ничего не затевать.

Газета The New York Times отмечала, что с начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Остин разговаривал по телефону с главой Минобороны РФ всего пять раз, почти всегда по инициативе Пентагона и часто в попытке избежать ситуаций, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.