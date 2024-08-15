Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна личность издевавшегося над пенсионером солдата ВСУ

SHOT: издевавшимся над пенсионером солдатом ВСУ оказался житель города Городенки

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который издевался над российским пенсионером на окраине Суджи, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинского военного зовут Василий Данилюк. В Городенках он занимался строительством. В видео с издевательствами он кричал пенсионеру «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!», утверждают журналисты.

Сам инцидент с пенсионером произошел несколькими днями ранее, однако кадры с ним начали распространяться только 15 августа. На них показано, как украинские войска, одетые в нацистские каски, издеваются над пожилым мужчиной. Они имитируют немецкий акцент и оскорбляют пенсионера.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже прокомментировал произошедшее. Депутат объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов ВСУ, которые глумились над пожилым жителем Курской области.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами