Стала известна личность издевавшегося над пенсионером солдата ВСУ

Солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который издевался над российским пенсионером на окраине Суджи, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинского военного зовут Василий Данилюк. В Городенках он занимался строительством. В видео с издевательствами он кричал пенсионеру «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!», утверждают журналисты.

Сам инцидент с пенсионером произошел несколькими днями ранее, однако кадры с ним начали распространяться только 15 августа. На них показано, как украинские войска, одетые в нацистские каски, издеваются над пожилым мужчиной. Они имитируют немецкий акцент и оскорбляют пенсионера.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже прокомментировал произошедшее. Депутат объявил награду в 5 млн рублей за поимку бойцов ВСУ, которые глумились над пожилым жителем Курской области.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки.