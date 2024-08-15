ВСУ перебросили силы в Курскую область с горячих участков фронта

Вооруженные силы Украины для нападения на Курскую область решили перебросить подразделения с самых горячих участков линии боевого соприкосновения, где силы РФ продолжают вести наступательные действия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, несмотря на попытку Киева атакой на Курскую область отвлечь российские силы с других участков фронта, командование украинской армии признает, что эта операция не изменила ситуацию в зоне боевых действий.

14 августа Генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления в зоне специальной военной операции самыми сложными для ВСУ. Украинский лидер также упомянул о непростой ситуации в Харьковской области. При этом Зеленский отметил, что ни одно из направлений боев не оставляется командованием ВСУ без внимания.

Ранее ВСУ перебросили к границам России подразделения националистических батальонов.