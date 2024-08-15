«Ахмат» за день эвакуировал из Суджи более 70 человек

Военнослужащие спецназа «Ахмат» 14 августа эвакуировали из города Суджи в Курской области 73 человека, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» командир отряда Апты Алаудинов.

«В Судже еще находятся наши подразделения. Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека», — рассказал Алаудинов.

По словам командира спецназа, бойцы вывели из города десятки местных жителей, включая женщин, раненых и срочников.

До этого Алаудинов сообщал, что силы украинских войск в Курской области тают с каждым днем.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией ВСУ в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области.

15 августа Алаудинов сообщил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. Военный считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные «красиво» встречают ВСУ.