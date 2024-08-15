Российские солдаты прибыли в Монголию для участия в международных учениях

Российские военные прибыли в Монголию для участия в международных учениях «Селенга-2024». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что в тренировках примет участие воинский контингент Восточного военного округа. Торжественная встреча солдат Вооруженных сил РФ состоялась на железнодорожной станции Баян Тумэн в районе города Чойбалсана.

«По древнему обычаю прибывшим гостям предложили национальные блюда», — подчеркнули в ведомстве.

Из публикации следует, что после завершения церемонии российские военные приступили к разгрузке техники с железнодорожных платформ. Далее они направились на полигон Чойбалсан, где должна состояться подготовка и активная фаза учений.

При этом до начала основных тренировок командование провело контрольные занятия, по итогам которых решался вопрос о допуске солдат к дальнейшим маневрам. В частности, военные ВС РФ приняли участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

«В ходе активной фазы учений состоится этап боевой стрельбы с розыгрышем тактических действий по поиску, блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования», — добавили в министерстве.

Ранее в Индонезии анонсировали первые совместные военно-морские учения с РФ.