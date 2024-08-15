FT: начались переговоры об обмене взятых в плен в Курской области

Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен в ходе боев в Курской области. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал вечером 14 августа, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать переговоры об обмене военнопленными, отмечает FT.

Военная разведка Украины, которая ведет переговоры по этому вопросу, подтвердила изданию работу над обменом.

Украинская сторона не раскрывает точное число захваченных в плен российских военнослужащих.

14 августа сообщалось, что мать солдата срочной службы российской армии узнала сына на видео с пленным. По ее словам, он был захвачен в Курской области 6 августа, когда в регион вошли украинские войска.

До этого Минобороны РФ заявило о взятии в плен за сутки 18 военнослужащих ВСУ.

Ранее появилось видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области.