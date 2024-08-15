Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 650 человек и один склад в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что бои велись в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Ступочки, а также в Часовом Яре и Победе Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе боевых действий противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, российские бойцы уничтожили 152-миллиметровое орудие Д-20, три 152-миллиметровых гаубицы «Мста-Б», два 105-миллиметровых орудия М119 американского производства. Среди прочего Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад боеприпасов.

До этого Герой ДНР, полковник Ахра Авидзба объяснил, почему Вооруженные силы Украины затеяли операцию в Курской области, несмотря на провалы на фронте.

Ранее российский солдат уничтожил головой дрон ВСУ и попал на видео.