Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ликвидировали 19-летнюю участницу «Азова»

В ЛНР ликвидирована 19-летняя участница «Азова» Юлия Бояновска

close
100%
Оксана Довгаль/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские военные ликвидировали 19-летнюю Юлию Бояновскую, которая служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной на основе батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Инцидент произошел 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе Луганской народной республики.

Бояновская родилась во Львове. По данным портала «Силовой блок», девушка состояла в молодежной организации «Правого сектора» (организация запрещена в России). После достижения 18-летнего возраста она решила вступить в ВСУ.

Бояновская служила старшим стрелком-оператором в штурмовом взводе, преимущественно на передовой. Носила позывной «Тишина».

4 августа сообщалось, что российские военные ликвидировали командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Федоренко в ходе боевых действий в районе города Волчанска в Харьковской области.

Ранее расчет комплекса «Искандер» поразил место дислокации иностранных наемников в городе Харькове.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами