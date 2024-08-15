Оксана Довгаль/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские военные ликвидировали 19-летнюю Юлию Бояновскую, которая служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной на основе батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Инцидент произошел 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе Луганской народной республики.

Бояновская родилась во Львове. По данным портала «Силовой блок», девушка состояла в молодежной организации «Правого сектора» (организация запрещена в России). После достижения 18-летнего возраста она решила вступить в ВСУ.

Бояновская служила старшим стрелком-оператором в штурмовом взводе, преимущественно на передовой. Носила позывной «Тишина».

4 августа сообщалось, что российские военные ликвидировали командира роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Федоренко в ходе боевых действий в районе города Волчанска в Харьковской области.

Ранее расчет комплекса «Искандер» поразил место дислокации иностранных наемников в городе Харькове.