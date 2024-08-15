Алаудинов заявил, что российские военные «красиво» встречают ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о происходящем в Курской области. Видеообращение он разместил в своем Telegram-канале.

По словам военного, утро началось с активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на подконтрольном ему участке атака была отражена. При этом на одном из соседних участков противнику удалось прорваться, однако его уже «встречают красиво», сообщил командир спецназа «Ахмат».

Тем, кто заявляет о невозможности остановить украинские войска, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа украинской техники. «Будет очень тяжело, но мы к тяжести реально привыкшие», — заявил он. Генерал-майор также подчеркнул, что в победе России сомневаются только те, кто не верит в Бога.

Также Алаудинов заявил, что ВСУ изменили тактику в Курской области. По его словам, украинские войска планировали взять Курскую область 11 августа, но у них не получилось.

Он считает, что Украина пытается создать бреши в обороне российских войск и снизить их плотность. Он также полагает, что противник стремится «раздергать» ВС России, но у него это также не получится. Командир «Ахмата» заверил, что ситуация находится под контролем, а ВСУ продолжают нести потери.

Ранее российские военные освободили село в Курской области.