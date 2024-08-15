Украинское правительство вело непубличные обсуждения операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с западными партнерами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию Independent.

«Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне», — сказал Подоляк.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина заранее не предупреждала США о нападении украинской армии на Курскую область. Она утверждала, что украинские власти и командование ВСУ в этом вопросе якобы действовали совершенно самостоятельно.

В этот же день член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его словам, этим занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6.

Ранее на Украине допустили создание военных комендатур в Курской области.