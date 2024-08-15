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Эксперт объяснил, почему ВСУ идут на Курскую область, несмотря на провалы в ДНР

Полковник Авидзба: операция ВСУ в Курской области носит медийный характер

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Герой Донецкой народной республики (ДНР), полковник Ахра Авидзба в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) затеяли операцию в Курской области, несмотря на провалы на фронте. По его словам, противник всегда действует с расчетом на медийность.

«Когда они видят, что это информационное поле, что сюда минимум 360 каналов приехало, иностранных, наших, они понимают, что это центральное медийное пространство, и они пойдут на любые жертвы. Они сейчас будут со всех участков фронта снимать подразделения и отправлять сюда», — сказал Авидзба.

Что касается Вооруженных сил России, с фронтов никого не сняли. В Курскую область прибили только те, кто был на отдыхе, добавил он.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как заявлял представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, темпы наступления ВС РФ на Донбассе не снижаются на фоне продолжающегося нападения ВСУ на территорию Курской области.

Ранее экс-дипломат США заявил, что Украина проигрывает в военном конфликте с РФ.

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