Росгвардия сообщила о работе в Курской, Брянской и Белгородской областях

В Курской, Белгородской и Брянской областях работают группы спецназа, танковые подразделения, расчеты беспилотных летательных аппаратов, авиация, инженерно-саперные подразделения Росгвардии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подразделения Росгвардии выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Курской, Брянской и Белгородской областях», — говорится в публикации.

В пресс-службе Росгвардии добавили, что «саперы ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов».

15 августа командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские военные освободили село Мартыновка в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сдавшийся в плен боец ВСУ заявил, что фашизм на Украине нужно истреблять.