На российско-польской границе появится военная система наблюдения

Система активного наблюдения появится на границе Польши и Калининградской области в рамках реализации проекта «Восточный щит». Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на заместителя главы Минобороны Польши Цезария Томчика.

«Проект, который входит в «Восточный щит», касается и границы с Крулевцем (Калининградом — Газета.Ru), и всей восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной. Это система активного наблюдения за тем, что там происходит, чтобы успеть отреагировать в ключевой момент», — пояснил Томчик.

«Восточный щит» — польская оборонная программа, подразумевающая укрепление защиты республики на границе с Россией и Белоруссией в течение 2024-2028 годов. На ее реализацию потратят порядка $2,5 млрд.

В июле стало известно, что в Польше хотят создать добровольческий батальон, который будет состоять из граждан Украины, проживающих в Евросоюзе. Они подпишут контракт с ВСУ и будут тренироваться на польской территории.

Ранее появились сроки, когда Польша завершит укрепление своей восточной границы.