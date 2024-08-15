Алаудинов рассказал о ситуации на Курском направлении

Российские военнослужащие постепенно уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении, обстановка рабочая. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«На участках наших мы уничтожили противника, продавились вперед», — сказал он.
По словам Алаудинова, на его участке на Курском направлении «идет работа по завершению блокирования ВСУ».
«Будем делать свое дело, знаем, что мы победим», — добавил командир.
14 августа Апты Алаудинов заявлял, что изначальный план ВСУ подразумевал захват Курской и части Белгородской областей России, однако потерпел неудачу.
До этого командир спецназа «Ахмат» сообщил, что около 12 тыс. солдат ВСУ приняли участие в атаке на Курскую область. Как отметил генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад.
Ранее в России исключили новую мобилизацию из-за обострения ситуации на границе.