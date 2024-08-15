Сопротивление в Новгородском (украинское название — Нью-Йорк) к западу от Горловки в ДНР оказывают точечные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

По словам источника, противник в этом населенном пункте отступает.

«Сопротивляются только очаговые, точечные группы, идет зачистка», — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что оставшиеся в поселке подразделения украинских войск находятся в окружении, потому при отступлении ВСУ несут большие потери.

До этого представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявлял, что темпы наступления Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе не снижаются на фоне продолжающегося нападения ВСУ на территорию Курской области.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор заявил, что ВСУ в Курской области переодеваются в форму российских военных.