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Сдавшийся в плен боец ВСУ: фашизм на Украине нужно истреблять

Украинский военнопленный заявил о необходимости истребления фашизма на Украине

Водитель бронеавтомобиля «Хаммер» 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Михаил Шкода, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что фашизм на Украине надо истреблять. Об этом он сказал на видео, предоставленном Минобороны РФ.

«Ну, война это всегда плохо, понятное дело. Но то, что у нас есть такой фашизм, это надо истреблять», — сказал он.

По его словам, в составе автоколонны, пошедшей в рейд на Курскую область, было 20 единиц техники из его бригады. Впереди шли два «Хаммера» и два «Страйкера». Задача была пройти как можно больше километров, не ввязываться в бой, сообщил боец.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее группа пленных ВСУ захотела воевать против Украины.

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Операция на Украине
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