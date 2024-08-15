В Шебекино ВСУ атаковали жилой дом с помощью беспилотника

В Шебекино Белгородской области ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

Видео с места атаки опубликовал канал «Просто Михаил Шебекино». На кадрах видно, что в одной из квартир начался пожар. Очевидцы сообщили о пострадавшей местной жительнице.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два населенных пункта подверглись атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако из мирных жителей никто не пострадал.

По его словам, в селе Отрадное после сброса взрывного устройства с дрона ВСУ различные повреждения выявлены в частном хозяйстве: пробита кровля, выбиты окна в доме, посечен фасад, а также летняя кухня. Кроме этого, сильно поврежден легковой автомобиль, полностью сгорели два транспортных средства.

В селе Петровка в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены заборы и кровли. Полностью сгорел автомобиль.

Ранее в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня.