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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: в Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник ВСУ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Таким образом российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, заключили в Минобороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками регион.

Накануне в результате удара ВСУ серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом в Шебекино. В одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Как сообщил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды.

14 августа Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.

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