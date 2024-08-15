В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Таким образом российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, заключили в Минобороны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками регион.

Накануне в результате удара ВСУ серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом в Шебекино. В одном из подъездов обрушились межэтажные перекрытия. Как сообщил Гладков, в доме отключена подача газа, электричества и воды.

14 августа Гладков сообщал, что два человека получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область.

Ранее ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области.