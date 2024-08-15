Пленный боец «Азова» объяснил желание воевать за Россию

Один из пленных военнослужащих украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Станислав Кадраков, выразивший желание воевать за Россию, объяснил это решение желанием остаться в родном регионе и тем, что Киев не обменял его за два с лишним года. Слова бойца передает ТАСС.

Кадракова мобилизовали в нацбат «Азов» весной 2022 года, он сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, прошло уже два года и четыре месяца», — сказал он.

В качестве второй причины он назвал тот факт, что родился в городе Шахтерске, всю жизнь прожил в Донецке и «пришел к тому, что хочет остаться».

«Чтобы вести полноценную жизнь на этой территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому решил остаться и служить», — заявил Кадраков.

Накануне группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных Вооруженных сил Украины.

Батальон имени Богдана Хмельницкого — первое подразделение, которое состоит из бывших украинских военнопленных. В 2023 году бойцы батальона принесли присягу России.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.