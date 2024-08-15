Группа из пяти десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в районе населенного пункта Борки Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

«После нанесения ВС РФ удара из ствольной артиллерии, в район, подвергшийся огневому налету, был отправлен разведывательный коптер», — говорится в сообщении.

По данным агентства, именно беспилотник подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника в составе пяти человек.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Коренево в Курской области. Отряд ВСУ был в составе шести «двухсотых» штурмовиков.

По последним данным, украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 270 солдат и 16 единиц техники в ходе боев в Курской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска взяли в плен около 18 военнослужащих ВСУ.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.