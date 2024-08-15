Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ найти средства ПВО в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются изучить фронт в Харьковской области и вычислить с помощью авиации расположение российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, жители региона много раз за последние несколько суток видели самолеты в небе. При этом воздушные судна пролетали неподалеку от границы с РФ. Эксперт отметил, что, судя по действиям украинских военных, они пытаются «прощупать» линию фронта в поисках систем ПВО.

Марочко добавил, что российские военные также говорят об использовании ВСУ вертолетов у линии боевого соприкосновения на Харьковском участке фронта.

До этого Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ с помощью неуправляемых авиационных ракет в приграничье Курской области. Разведка доложила, что все цели были уничтожены.

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