Ульяновские десантники с помощью квадрокоптеров уничтожили спутниковые антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подразделения БПЛА десантников активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы ВСУ и систем спутниковой связи противника на Каховском направлении», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что после запуска квадрокоптера с боеприпасами оператор обнаружил на правом берегу Днепра спутниковые антенны и ретрансляторы, расположенные в полуразрушенных зданиях. Определив замаскированные цели, он произвел сброс ВОГов (гранат для подствольных и автоматических гранатометов) и ручных гранат, что привело к серьезным повреждениям связи противника.

Министерство подчеркнуло, что операции выполняются как днем, так и ночью с использованием тепловизоров, установленных на квадрокоптерах. За это время подразделения БПЛА ВДВ уничтожили сотни украинских боевиков, а также десятки единиц боевой техники и антенн спутниковой связи.

Ранее войска РФ захватили станцию Starlink при штурме позиций ВСУ в Курской области.