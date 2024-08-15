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Российский боец рассказал о предотвращении форсирования Днепра малыми отрядами ВСУ

Боец «Пломбир»: войска РФ дважды в неделю предотвращают форсирование ВСУ Днепра

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские бойцы минимум два раза в неделю предотвращают форсирование Днепра малыми десантными группами украинских войск. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Пломбир».

По его словам, в зоне ответственности батальона Вооруженные силы Украины (ВСУ) раза два в неделю пробуют форсировать реку. Их попытки обнаруживаются и пресекаются.

«Пломбир» отметил, что крупных сил противника на правом берегу Днепра нет. Угроза успешного форсирования реки украинскими войсками миновала из-за падения у них морального духа. ВСУ на этом участке испытывают серьезные трудности со снабжением и продовольствием. Все это привело к тому, сказал «Пломбир», что интенсивность переправ украинских войск на лодках уменьшилась.

До этого сообщалось, что российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках.

Ранее российские военные уничтожили две лодки с украинским десантом.

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