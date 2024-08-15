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Очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в селе Курской области

РИА Новости: ВСУ стреляли из танков по домам в селе Мартыновка Курской области

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Атаковавшие Курскую область украинские военные специально расстреливали дома местных жителей. Об этом РИА Новости рассказал проживающий в селе Мартыновка Виталий Скибин.

По его словам, украинские солдаты появились в Мартыновке 9-10 августа. Они сразу начали прицельно стрелять по домам, в том числе из танков. В результате стрельбы дома получили серьезные повреждения, значительная часть из них сгорела.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что оперативный штаб принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее на Украине рассказали о планах в отношении Курской области.

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Атаки на Курскую область
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