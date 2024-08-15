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Израиль готов проводить рейды на границе Газы с Египтом

ЦАХАЛ заявил о готовности к рейдам на границе Газы с Египтом и при выводе войск

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Dylan Martinez/Reuters

Израильская армия готова надежно удерживать позиции в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, но также может перейти к точечным рейдам, если такое решение примет политическое руководство страны. Об этом сообщил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви во время своей поездки в этот регион, пишет ТАСС.

По информации пресс-службы армии, Халеви провел оперативное совещание с высшим командным составом в районе города Рафах. Он отметил, что за десять месяцев операции в секторе Газа израильские войска достигли значительных успехов в ликвидации военной структуры радикального движения ХАМАС. Начальник генштаба подчеркнул, что армия будет продолжать оказывать давление на радикалов до тех пор, пока все израильские заложники, удерживаемые в анклаве, не будут освобождены.

Говоря о контроле над Филадельфийским коридором, Халеви отметил его важность для укрепления позиций Израиля. «Мы готовы к любым сценариям, решения по которым будут приниматься на политическом уровне. Если будет принято решение остаться в Филадельфийском коридоре, мы знаем, как это сделать эффективно. Если же решат, что мы будем проводить рейды по мере необходимости, мы также готовы к этому», — заявил он.

Филадельфийский коридор представляет собой узкую 20-километровую полосу вдоль границы сектора Газа и Египта. В настоящее время контроль над этой территорией осуществляют израильские войска, которые вошли туда в рамках военной операции, начатой в октябре 2023 года после атаки радикалов из ХАМАС на южные районы Израиля.

Израиль утверждает, что через эту границу происходит контрабанда оружия, что позволяет палестинским радикалам в секторе Газа пополнять свои запасы. Поэтому Израиль настаивает на сохранении военного контроля над этой зоной до тех пор, пока не будет создан механизм для предотвращения таких поставок.

Ранее Израиль отверг утверждения, что выдвинул новые условия ХАМАС.

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