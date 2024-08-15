Генштаб ВСУ назвал два самых сложных направления на СВО

Генштаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Под Купянским направлением боевых действий, согласно украинской классификации, имеется в виду направление от города Купянска Харьковской области к границам РФ. Термин «Северское направление» относится к боям в ДНР.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ.

Также Зеленский упомянул о непростой для украинской стороны ситуации в Харьковской области. При этом он отметил, что ни одно из направлений боев не оставляется командованием ВСУ без внимания. С таким заявлением президент Украины выступил после встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, недавно вернувшимся из зоны боевых действий.

12 августа штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.

Ранее стало известно, почему российская армия стремится освободить Торецк.