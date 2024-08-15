В Черкасской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное Новости».

Других подробностей произошедшего не приводится.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар по порту в городе Одессе, предположительно, пришелся по пусковым установкам и арсеналу западных противокорабельных ракет.

Он уточнил, что защищавшая склад украинская система противовоздушной обороны не успела сработать и уничтожить снаряд. Более того, установка «приняла участие в детонации», от удара развалившись на несколько частей.

Вечером 14 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе произошел мощный взрыв. Журналисты обнародовали кадры с места ЧП, на которых был запечатлен поднимающийся в небо столб дыма.

Позже координатор николаевского подполья заявил об ударе по порту, расположенному в данном населенном пункте. Лебедев уточнил, что Вооруженные силы Украины понесли определенные потери.

Ранее российские войска нанесли удар по аэродрому в Николаевской области Украины.