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В Киеве заявили, что ведется обсуждение обмена пленными с Россией

Украинский омбудсмен Лубинец: обсуждается обмен пленными с Россией

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Украинский и российский уполномоченные по правам человека обсудили возможность обмена военнопленными. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, обмен информацией с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой продолжается. Лубинец подчеркнул, что украинская сторона всегда готова продолжать обменные процессы.

До этого сообщалось, что группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военнопленных, все они отказались от обмена и дальнейшую жизнь видят в России.

10 августа депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился в Международный Красный Крест (МКК) с просьбой проверить места заключения в Сумской области, где содержатся российские военнопленные.

Ранее российские военные, возвращенные из украинского плена, прибыли в Москву.

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