Британия хочет расширить возможности использования крылатых ракет для Украины

Министры Великобритании пытаются убедить союзников позволить Украине использовать предоставленные ей крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщает The Times.

В публикации отмечается, что британские министры пытаются убедить партнеров на расширение возможностей использования ракет Украиной за кулисами.

Издание подчеркивает, что союзники Лондона не хотели разрешать Киеву использовать оружия большой дальности, которыми теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням, из-за риска эскалации.

До этого сообщалось, что Лондон не разрешил Киеву использовать при нападении на Курскую область британские авиационные ракеты Storm Shadow.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

16 июля Зеленский заявил, что Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России.

Ранее в Белом доме высказались о возможной отмене запрета для ВСУ на удары по России.