В Финляндии из-за Украины в пять раз увеличилось производство боеприпасов

Оборонно-промышленный комплекс Финляндии с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в пять раз увеличил производство боеприпасов. Об этом, ссылаясь на выступление главы правительства страны Петтери Орпо, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, необходимость в столь резком увеличении выпуска боеприпасов возникла после начала СВО. Орпо вновь заявил о необходимости поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

До этого президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина имеет полное право защищать свои территории, нападая на Курскую область.

7 августа сообщалось, что глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал сделки с недвижимостью, которые планировал заключить бизнесмен, имеющий гражданства Российской Федерации и Швейцарии.

Ранее в Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России.