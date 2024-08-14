Алаудинов объяснил провалы ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали ожесточенного сопротивления российских войск в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов, передает телеканал »Россия 1».

«Они не предусмотрели того, что, что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — заявил Алаудинов.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что изначальный план Вооруженных сил Украины подразумевал захват Курской и части Белгородской областей России, однако потерпел неудачу.

Он отмечает, что около 12 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в атаке на Курскую область.

Ранее в РФ исключили новую мобилизацию из-за обострения ситуации на границе.