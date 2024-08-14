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Белый дом отрицает причастность к атаке на Курскую область

В Белом доме отрицают причастность к организации атаки ВСУ на Курскую область

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Соединенные Штаты не причастны к организации атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против атак и агрессии РФ», — заявила Жан-Пьер.

До этого член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, этим занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6.

Шхагошев добавил, что эта часть британских спецслужб не заинтересована в сокращении потерь — ни среди украинских военных, ни среди мирного населения российского региона. А специализацией третьего отдела МИ-6, как подчеркивает депутат, является саботаж и терроризм.

Ранее на Украине допустили создание военных комендатур в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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