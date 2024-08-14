Алаудинов объяснил действия ВСУ в Курской и Белгородской областях

Изначальный план Вооруженных сил Украины подразумевал захват Курской и части Белгородской областей России, однако потерпел неудачу. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов, передает телеканал »Россия 1».

«Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», — заявил Алаудинов.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что около 12 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в атаке на Курскую область.

Как сказал генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад. При этом авиация ВСУ в небе над Курской областью пока не появлялась.

Ранее в РФ исключили новую мобилизацию из-за обострения ситуации на границе.