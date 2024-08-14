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Новые взрывы в Сумах

В Сумах прогремели повторные взрывы

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Сумах прогремели повторные взрывы, после сообщений о работе российских сил в этом регионе Украины, который граничит с Курской областью. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Также издание уточняет, что в регионе продолжает звучать воздушная тревога, однако подробности удара не приводятся.

До этого министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что украинские власти намерены эвакуировать жителей 183 населенных пунктов в Сумской области — эвакуации будут подлежать мирные жители всех категорий.

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх, в свою очередь, анонсировал расширение списка населенных пунктов, жители которых будут подлежать обязательной эвакуации. В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что в ближайшее время в 20-километровой приграничной зоне региона создадут дополнительные блокпосты.

Ранее в подполье сообщили, что российские военные уничтожили склады с топливом и боевыми частями ракет в Сумской области.

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