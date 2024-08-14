СК требовал отправить генерала Шестерова в СИЗО

Суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, несмотря на то, что Следственный комитет ходатайствовал о заключении его в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в 235-м гарнизонном военном суде.

Отмечается, что суд постановил отправить его под домашний арест, который в настоящее время никто не обжаловал.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что суд отправил под домашний арест генерал-майора Владимира Шестерова.

Накануне в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда заявили, что руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее генералу Булгакову предъявили обвинение.