Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский генерал рассказал, сколько солдат ВСУ зашли в Курскую область

Алаудинов: в Курскую область проникли около 12 тысяч солдат ВСУ и наемников

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Около 12 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в атаке на Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, вместе с украинскими солдатами в российский регион прорвалось очень много иностранных наемников. На поле боя можно было услышать речь на французском, польском и английском языках.

«Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена», — отметил Алаудинов.

Как сказал генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад. При этом авиация ВСУ в небе над Курской областью пока не появлялась.

Днем 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ сообщил, что военнослужащие страны нанесли серьезный урон ВСУ в населенном пункте Мартыновка. Через него украинские войска планировали дальнейшее продвижение вглубь Курской области, уточнил он.

Незадолго до этого Алаудинов заявил, что солдатам Вооруженных сил РФ удалось остановить продвижение основных сил ВСУ в Курской области. Сейчас российские военные находятся на завершающей стадии «блокирования всех направлений».

Ранее в РФ исключили новую мобилизацию из-за обострения ситуации на границе.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами