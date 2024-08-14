Российский генерал рассказал, сколько солдат ВСУ зашли в Курскую область

Около 12 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли участие в атаке на Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, вместе с украинскими солдатами в российский регион прорвалось очень много иностранных наемников. На поле боя можно было услышать речь на французском, польском и английском языках.

«Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них в принципе уже уничтожена», — отметил Алаудинов.

Как сказал генерал-майор, военное командование Украины не предусмотрело, что российские бойцы будут сражаться до конца и не станут отходить назад. При этом авиация ВСУ в небе над Курской областью пока не появлялась.

Днем 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ сообщил, что военнослужащие страны нанесли серьезный урон ВСУ в населенном пункте Мартыновка. Через него украинские войска планировали дальнейшее продвижение вглубь Курской области, уточнил он.

Незадолго до этого Алаудинов заявил, что солдатам Вооруженных сил РФ удалось остановить продвижение основных сил ВСУ в Курской области. Сейчас российские военные находятся на завершающей стадии «блокирования всех направлений».

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