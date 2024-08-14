Бельгии грозят последствия из-за низких взносов в НАТО

Одна из структур НАТО хочет переехать из Бельгии, где располагается штаб-квартира Североатлантического альянса, из-за низких взносов страны в общий военный бюджет организации. Об этом сообщает издание Libre.

«Чтобы сподвигнуть государство больше инвестировать в оборону, НАТО могла пригрозить перенести Агентство по информации и коммуникациям в Нидерланды и Германию <...> Это стало бы серьезной потерей для местной экономики», — сообщает издание.

Речь идет о договоренности стран НАТО о том, что члены альянса должны выделять на оборону суммы, которые составляют не менее 2% ВВП. Бельгия является одной из многих стран, которые до сих пор не достигли целевого показателя, несмотря на то, что договоренность была заключена еще десять лет назад, в 2014 году.

До этого сообщалось, что власти ФРГ включат ремонт дорог в статью «оборонные расходы» для того, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса. Власти считают, что дороги предназначены в том числе и для военных целей, поэтому расходы на них должны проходить как оборонные.

Ранее в МИД Германии призвали не допустить появления ВС РФ у границ европейских стран.