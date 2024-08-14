Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бельгии грозят последствия из-за низких взносов в НАТО

Одна из структур НАТО хочет переехать из Бельгии из-за низких взносов страны

close
100%
Depositphotos

Одна из структур НАТО хочет переехать из Бельгии, где располагается штаб-квартира Североатлантического альянса, из-за низких взносов страны в общий военный бюджет организации. Об этом сообщает издание Libre.

«Чтобы сподвигнуть государство больше инвестировать в оборону, НАТО могла пригрозить перенести Агентство по информации и коммуникациям в Нидерланды и Германию <...> Это стало бы серьезной потерей для местной экономики», — сообщает издание.

Речь идет о договоренности стран НАТО о том, что члены альянса должны выделять на оборону суммы, которые составляют не менее 2% ВВП. Бельгия является одной из многих стран, которые до сих пор не достигли целевого показателя, несмотря на то, что договоренность была заключена еще десять лет назад, в 2014 году.

До этого сообщалось, что власти ФРГ включат ремонт дорог в статью «оборонные расходы» для того, чтобы соответствовать требованиям Североатлантического альянса. Власти считают, что дороги предназначены в том числе и для военных целей, поэтому расходы на них должны проходить как оборонные.

Ранее в МИД Германии призвали не допустить появления ВС РФ у границ европейских стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами