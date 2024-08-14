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В Госдуме обвинили Британию в причастности к атаке на Курскую область

Депутат Шхагошев утверждает, что британские спецслужбы готовили атаку ВСУ

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Британские спецслужбы готовили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, этим занимался третий отдел британской спецслужбы МИ-6. Об этом РИА Новости заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

«После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм», — заявил депутат.

Шхагошев добавил, что эта часть британских спецслужб не заинтересована в сокращении потерь — ни среди украинских военных, ни среди мирного населения российского региона.

До этого военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили Вознесенский храм-часовню, который располагался в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

Ранее на Украине допустили создание военных комендатур в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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